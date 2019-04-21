鴻海董事長郭台銘一句「民主不能要當飯吃」，與蔡英文總統槓上，郭今早又在臉書發文，質疑民進黨執政下我國經濟、貿易被邊緣化，痛批「這不是真民主，而是民粹式的假民主」；對此行政院長蘇貞昌表示，郭董若能戴著國旗帽見習近平，高喊「保衛中華民國」，那他才是真正大老虎。

郭台銘指出，現在的政客沒有能力做實事，只會用話術騙取選民支持，在民進黨執政下，中華民國對外經濟和貿易被邊緣化，經濟發展和產業岌岌可危，每天至少有160萬人淪落到吃不飽，民進黨的民主，是摧毀和平和走向貧窮的民主，也可以說是「民粹式的假民主」。

對此蘇貞昌今出席活動時反嗆，郭董如果能戴著他的國旗帽見習近平，喊出「保衛中華民國」，那郭台銘才真正是大老虎，真正是男子漢，在國內自由民主社會跟自己的總統嗆聲，沒有必要。

至於高雄市長韓國瑜日前重砲批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事；蘇貞昌說，他也當過兩年兵，而且在預官役時還是軍法官，用太監來比喻軍人、國軍非常不對，希望大家發言時要注意禮貌、尊敬國軍，且大家都知道，國民黨很多高官兒子都不用當兵，不只一個，是每一個都不當兵，連女婿都不用，所以總結起來，「保衛台灣還是要靠自己。」

(中時 )