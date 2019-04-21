因應台中鐵路高架化，台中市政府計畫於原有鐵道空間打造自行車綠廊，形成綠空廊道，第一期北段第1標工程21日舉行動工典禮，將施作約0．8公里自行車道，營造舒適的休閒地帶，預計今年11月下旬完工。台中市長盧秀燕說，綠空廊道串聯休閒帶，提升市民生活品質。針對外界傳聞，台中花博將虧損12億元以上，盧秀燕表示，距離花博閉幕還有幾天時間，不過大家不要急，花博財務年底才會結算，網路所流傳的不完全是事實。

夏季用電高峰，經濟部要求中火穩定供電，除了要符合台中市廢水排放標準，未來要新增處理廢水系統，盧秀燕表示，環保局不斷稽查，也加以重罰，這段時間，中火還有經濟部、台電很緊張，不斷商討因應，相較於過去不聞不問，顯然是一件好事。

盧秀燕說，從媒體看到他們準備要加強改善，廢水處理設備大概花10億左右；另外媒體報導中火要降載25％，並強調說：「這距離我們的要求相距甚遠」，這大概是2部機組的量，但台中市要求的是4部。

針對外界傳聞，台中花博將虧損12億元以上，盧秀燕表示，距離花博閉幕還有幾天時間，不過大家不要急，花博財務年底才會結算，網路所流傳的不完全是事實，花博經費動用龐大，不過最重要的是，規劃執行和後來的解決問題，辦得讓大家滿不滿意。

盧秀燕指出，台中花博是市民的納稅錢，經過3任市長及所有台中市民大家全力以赴，再加上市民可以免費參觀，享受到自己納稅錢所建設的成果，她知道從民調看起來，市民對於花博免費入園政策的滿意度高達7成，她認為市民滿意比較重要。

日本明仁天皇將於5月1日正式退位，有日本網友在PO文要開賣平成時代最後「空氣罐」，有網友笑稱仿效台中市長盧秀燕就職贈送的「谷關空氣瓶」。盧秀燕今天受訪表示，這證明台中市政府有先見之明，當時還被Kuso開玩笑，但不管如何「空氣雖輕」，但代表意義重大，都是一種價值。

台中花博虧12億？盧秀燕：網路流傳不全是事實（中天新聞）

(中時 )