針對選不選2020總統，高雄市長韓國瑜昨說，將在近日公開發表正式聲明。今（21）日國民黨黨主席吳敦義到高雄時重申，以徵召方式請韓市長被動參加初選機制，「這是過去我承諾的事情 ，不會改變 」，不過未來隨著初選公告領表登記後，「恐怕還有其他人（要選）」，才會知道有哪幾位候選人。

吳敦義今在高雄出席一場告別式，會後媒體問及，媒體問及吳韓會何時登場？何時協調此事？吳敦義強調，「我們不是協調，而會依照黨的決定」，過去他承諾過，對於韓國瑜參與黨內初選，將以徵召方式提給中常會，這點是不會改變的。

韓國瑜今天無公開行程，吳韓會是否私下展開？對此，吳敦義說，時間會再敲定，因為韓市長也表達希望能從美國回來後，盡速與他見面，他已請曾永權副主席兼秘書長去安排，時間還沒有確定，以雙方都方便的時間為主。

針對鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，吳敦義說，郭台銘表達願意投入國民黨總統候選人的初選機制，若能贏得初選機會，他會全力以赴，倘若他沒辦法勝出，也會全力支持被提名的候選人，全力幫助他們，「我覺得這種風度都非常好，我們一定很公正安排初選」。

吳敦義指出，韓國瑜還沒做出決定，郭台銘已經做出決定，而現階段決定初選的如立法院前院長王金平、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等同志，將來一旦公告開始領表登記，才會知道還有哪幾位候選人會參加初選機制。

(中時 )