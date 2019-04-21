台中市昨日晚間有間歇性雨勢，導致遠東航空一架澎湖飛台中ATR72-600型客機，晚間9時許降落台中國際機場時，疑因跑道濕滑，機身突然左偏。飛安會表示，今日凌晨已派4名人員至現場檢查，確定飛機降落後左右主輪皆偏離跑道，已確定為飛航事故立案調查。不過飛安會表示，該架飛機輪胎並無損壞，跑道燈也完好無損。

台中航空站主任張瑞澍證實，航班編號FE3060澎湖飛台中班機，預定20日9時19分降落時，左機輪不慎壓到跑道邊緣，造成滑行停止，左偏停在跑道上，最後班機自行滑回停機坪，機上72名旅客及機組人員均安。飛安會執行長官文霖表示，昨日接到此則通報就已當作「疑似飛航事故」處理。

官文霖說，今日凌晨3點半時已派員4名，與民航局人員一同前往現場調查，6點半完成稽查，他指出，飛機在通過跑道頭後，約2000英尺處開始向左偏離，到約3000英尺處又向右偏離，共偏離約1000英尺，確認飛機左右主輪都有偏離跑道，為重大意外事件，已定為飛航事故開始調查。

官文霖說，今早完成現場測量作業後，也針對飛機外觀、結構、煞車減速系統等進行測試，目前已將機上黑盒子帶回飛安會調查中。此外，飛安會調查人員也已訪談飛行員與軍方塔台管制人員。而該架飛機則已歸還遠航。

官文霖指出，經調查後確定，該架飛機輪胎並無爆胎或損壞，外傳有壓到跑道燈，但現場人員表示，跑道燈外觀結構完好無缺，是否有壓到狀況還需調查。遠航則表示，該架飛機沒有特別狀況，今日會進行系統檢查，確定安全無虞後再繼續飛航任務。

(中時 )