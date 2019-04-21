東豐綠廊1棵根部朽壞的黃連木倒塌，自行車騎士冒險穿越「樹洞」。（王文吉翻攝）

一夜大雨過後，東豐綠廊有樟樹枝幹折斷，因發生在路外，未阻礙車友通行。（王文吉翻攝）

台中市21日凌晨降下驟雨，頓時風雨交加，猶如輕度颱風過境，東豐綠廊1棵3層樓高的黃連木應聲倒塌，橫倒自行車道上，遊客一早前往騎乘單車，僅能穿越小山洞通過。台中市觀光旅遊局獲報，在上午10點左右已清除完畢，周一將會同農業局會勘沿線樹木健康情形。

台中市一夜大雨過後，綠樹成蔭的東豐綠廊部分路段滿地落葉，石岡區遊客中心西側約50公尺處，還有3樓高的黃連木橫倒車道，對向1棵黃連木支撐著，形成「樹洞」，遊客騎車冒險穿越，30公尺外也有樟樹的枝幹折斷掉落。

石岡區社區文化發展協會理事長呂理全表示，東豐綠廊大樹林蔭，是非常有特色的自行車道，但是因為大樹隨著樹齡的增加，健康情形堪憂，安全性疑慮也隨之提高，希望相關單位能定期能為大樹做健檢，預防意外發生。

台中市觀光旅遊局觀光工程科長葉慶隆指出，東豐綠廊每日都有派員巡查，今日一早清查，沿線共有3處斷木，在3.8公里處大樹橫倒，根部明顯腐朽，其餘2處發生在路外，已在上午10點左右，派員清除完畢。

葉慶隆表示，針對沿線樹木健康情形，周一會會同農業局人員協助全面檢查，確認是否有生病或蟲害，進而噴藥防治，至於風雨過後，車道落葉增多，已加派人員使用吹葉機清除。

(中時 )