國際原油高檔震盪，布蘭特原油每桶價格直逼72美元，國內汽、柴油價格也跟進連漲墊高。中油宣布22日凌晨零時起，汽油價格每公升調漲0.6元，柴油調漲0.1元；發油量最大的95無鉛汽油每公升價格再度回升觸底30元整數關卡。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升26.8元。

中油近期因受制亞鄰最低原則，汽油價格仍未能全數反應。惟依據經濟部107年5月11日公布之油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，超出30元部分由中油吸收25％。如今，調整後95汽油調漲後價格為每公升30元，讓中油再度面臨加碼吸收的油價平穩措施實施關卡。

中油表示，因委內瑞拉原油產量降至歷史低點，加上上半年石油輸出國組織OPEC與俄羅斯落實減產協議等因素影響，國際原油價格連番走揚。本周調價指標7D3B週均價從每桶70.62美元上漲至70.83美元，台幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算漲幅為0.24％。

依浮動油價調整作業原則，本週汽、柴油每公升應各調漲0.9元與0.1元，惟以亞鄰競爭國最低價為調整上限，本週汽油僅調漲0.6元，仍有0.3元的價格由中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.1元足額反映。

受美國零售銷售數據強勁的提振，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月18日收盤上漲0.3％，成為每桶64.07美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.5％，每桶價格來到71.97美元。

(工商 )