台中市西屯區上牛埔子庄日興宮福德祠21日舉辦「祈安入火安座大典」，市長盧秀燕出席祈福，並贈送匾額「福澤祐民」，祈求福德正神、五顯大帝保佑地方繁榮發展。盧秀燕表示，感謝廟方為地方的付出，市府也會持續為地方服務，讓台中更加興旺。

今天的「祈安入火安座大典」上，包括市長盧秀燕、立法委員張廖萬堅、市議員楊正中、林祈烽、陳淑華、黃馨慧、市府民政局長吳世瑋等人均出席祈福。

盧秀燕表示，日興宮福德祠是地方信仰中心，長期保佑地方發展，她也向福德正神、五顯大帝祈求保佑市民身體健康、萬事如意，市府並會努力為地方服務，讓台中更加興旺。

民政局指出，「上牛埔子」為西屯區港尾里西南半部的古地名，是西屯區早期發展的聚落之一，因昔日為荒地草埔，農民將牛群放養其間而得名。

民政局強調，今日舉辦入火安座大典的日興宮福德祠，推算已有百年歷史，創祠之初原為三粒石頭砌成，加上二棵吉祥樹併成，為當地民眾信仰中心；因原廟身過於老舊，地方人士遂配合市地重劃，購買土地興建新廟，並已於107年舉辦上樑典禮，今日則隆重舉辦入火安座大典儀式。

(中時 )