過去大陸學生選擇香港大學就學的情況逐漸翻轉，今年香港學生報名赴大陸高校求學人數達10433人，創過去8年新高。尤其隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布，大灣區巨大的發展潛力吸引著越來越多的香港學生北上升學。

香港大公文匯網21日報導，近年來，大陸學生「赴港熱」在降溫，港生北上蔚成風氣。一是因為大陸高校的學歷在香港認可度越來越高，二是北上求學的港生熟練掌握「兩文三語」、熟悉大陸和香港情況，越來越受到大陸和香港企業的青睞。

報導說，大灣區的磁吸效應，使得廣東省院校成為香港學生關注的重點。中國教育留學交流（香港）中心統計顯示，今年報考大陸高校的港生中，在前4個志願選擇報名前往廣東省大學的學生，不僅沒有隨著文憑考試考生的減少而下跌，反而由2018年的5355人增至2019年的5755人，增幅近10％。

統計資料顯示，2019年通過大陸部分高校免試招收香港學生計畫（「免試收生計畫」）、港澳台聯招、自主招生報名的香港學生達10433人，創過去8年新高。

香港共有10所法定大學，而參加文憑考試的考生每年大概為7、8萬人，競爭相當激烈。因此，大陸眾多優質高校為香港青年提供了更多升學機會。2019年，大陸新增了7所參與「免試收生計畫」高校，包括中央音樂學院、中央戲劇學院等，部分新增的院校開辦了香港高校未能提供的課程，為香港學生提供更多元化的學科選擇。

今年1月，大陸教育部等下發通知，香港居民可參加大陸中小學教師資格考試，認定中小學教師資格。受此利多影響，今年香港學生報讀師範大學的人數也增至1239人，增幅8％。

(旺報 )