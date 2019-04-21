英國《泰晤士報》周六（20日）引述消息人士披露，美國中情局（CIA）指控，大陸電訊巨頭華為，接受來自中共中央國家安全委員會、解放軍及另一家國家情報機構的資金。報導形容，這是迄今華為受到最嚴厲的指控。華為及大陸駐英大使館回應均斥責指控沒有根據。

報導引述國內消息人士指出，CIA在本年初曾向情報分享系統五眼聯盟（Five Eyes）成員英國、澳洲、紐西蘭及加拿大表示，華為曾從解放軍、中央國家安全委員會，以及中國情報機關某第三分支機構收取金錢。據CIA評估，此情報雖非證據確鑿，但可信度強。只有小部分英國高官當時收到相關情報。

另據一名美國情報人士稱，美國機構認為，大陸國家安全部已經批准政府為華為提供資金；又稱允許華為將5G技術出售給五眼聯盟任何成員都有「很大問題」，因為大陸《國家情報法》強迫企業配合中共政府工作，並形容大陸根本沒有真正的私人企業。美國亦曾追蹤華為的資金來源，認為和華為做生意有太大風險。英國首相梅伊、內閣及安全部門官員將於本周討論引入5G事宜，消息透露華為不會取得多數支持。

對此，華為回應，不評論來源不明、無根據的指控，華為高管曾說，大陸政府從未要求公司蒐集訊息，如有提出要求，公司將「明確拒絕」。

中國駐英大使館則引用大使劉曉明今年1月在當地報紙發表的署名文章作為回應，斥責一連串指控沒有根據，誤導當地民眾，違背商業規律，挫傷企業信心。「如任其發展，將毒化國際經濟合作氛圍，給世界經濟帶來更多不穩定性。」而CIA和大陸外交部則未作出回應。

(中時 )