飛來橫禍，害慘別人也賠死自己。廣東省東莞市一名11歲女童，去年3月在20多層樓住家與小狗玩耍時，不慎將一顆蘋果拋出窗外，砸傷3個多月大的女嬰，女嬰頭部重創，恐喪失右腦功能，女嬰父母向女童及其家屬求償544萬元人民幣(約台幣2500萬元)。
綜合媒體報導，去年一名女嬰由祖母抱著在社區游泳池畔散步，正當女嬰趴在祖母肩上熟睡時，卻被天外飛來的一顆蘋果砸中，女嬰立即臉色發白陷入昏迷，送往醫院兒科加護病房，女嬰右腦有大面積的腦出血，雖然成功保住一命，但醫師研判女嬰即使清醒，右腦功能已經完全喪失，恐怕只能保住左腦功能。
女嬰父親主張拋下蘋果的11歲女童及其家人應該負擔全部賠償責任，一狀告上法院，求償544萬元人民幣。對此，被告代表律師認為女嬰父親索償金額太高，並指稱社區大樓設計有缺失，建商沒有做好陽台及開放式樓梯平台的安全維護，間接釀成意外，申請將建商列為共同被告
本月18日法院針對該起「蘋果意外」進行審理，經過庭審，法官宣布休庭，待開發商成為新被告後將再另定時間進行庭審。
(中時電子報)
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