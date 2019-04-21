曾在建材公司上班的陳招吟，因孩子有自閉症、妥瑞氏症、過動症等多重障礙，曾被醫師診斷「活不過8歲」，但她毅然辭職照顧孩子，成功將孩子從死神手上搶回來，跌破醫師眼鏡；來自屏東的吳惠蓁則是帶著3名女兒逃離丈夫酗酒家暴的陰影，靠著一人每天打3份工，拉拔孩子長大。她們堅韌的生命力，獲得今年家扶基金會「自強母親」表揚。

家扶基金會今年從2萬8千多戶家庭中遴選出24位自強母親，其中有13位是單親，有4位是隔代教養的年邁阿嬤，有1位則是單親爸爸。另外，還包括6位新住民媽媽，7位母親患有身心障礙疾病，8位母親則需要照顧家中身障或重病家人，皆是在困境中仍勇敢不放棄的典範。

陳招吟的孩子東東出生時就有輕微腦麻，7歲時被診斷出染色體異常，患有妥瑞氏症、自閉症、過動症等多重障礙，被醫師斷言活不過8歲。因家人忌諱孩子被認定為身心障礙，陳招吟只能獨自帶著東東尋求醫療協助，她毅然辭職，24小時貼身照料，僅利用零碎時間做手工皂賺取生活所需。

就在陳招吟不願放棄的細心照顧之下，東東現在已經15歲，突破醫師當年的評估，也成為她心中最大的安慰。

因前夫酗酒家暴，吳惠蓁帶著3個女兒逃離家庭，但不幸和朋友投資失敗，讓她一度不知該如何帶著孩子走下去，曾想走上高屏大橋一了百了。所幸轉念想到女兒，讓吳惠蓁決心堅持下去，她每天凌晨2點就到市場賣菜，下午接著到檳榔葉工廠打工，還接家庭代工，一人兼3職將孩子扶養成人。

先天左眼失明的陳秉宇則是今年唯一男性的「自強母親」。陳秉宇與越南籍妻子離異，獨立扶養2名女兒，為了陪伴孩子成長，他辭去餐廳工作，改從事以工代賑清潔工作。陳秉宇坦言，孩子小時候最怕她們「想找媽媽」，但為了孩子順利長大，多兼幾份工都不算什麼，辛苦一點沒問題。

(中時 )