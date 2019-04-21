由於不滿交通部修法影響生計，網路叫車平台Uber代僱駕駛自救會今下午3點至6點，將召集萬人走上凱道抗議撤回103-1法條。Uber公司表示因應陳抗活動，Uber app全台暫停服務6小時，並發聲明向消費者致歉；台灣計程車產業發展聯盟則表示，將動員小黃駕駛停休全員出動載客，不會影響乘客搭乘權益。

Uber表示，今代僱駕駛將參與由「網路叫車平台自救會」合法申請的陳情活動，對於租賃車行和代僱駕駛受到「汽車運輸業管理規則103-1條」的規範衝擊，自下午1點到7點，Uber app也暫停服務6小時，對可能造成的不便，深感抱歉。

對於Uber app暫停營運，台灣計程車產業發展聯盟特別發出聲明，為保障民眾行的權益，計程車將全力動員協助增加服務，確保乘客權益不受影響，部分計程車大車隊也發訊息給小黃駕駛表示，「政府期望小黃讓乘客知道沒有Uber，小黃能更好的滿足乘客，請託隊員下午停止休假，全員出動乘載乘客」，並強調這6小時將影響計程車產業。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，計程車市場早已飽和，Uber進來後讓這個市場更過度飽和，今天Uber暫停服務，更是間接承認他們就是在經營運輸業；他也證實，包含台灣大車隊、大都會車隊、TAXI GO等車隊，都有發出訊息呼籲司機能停止休假，全面動員出來載客。

(中時電子報)