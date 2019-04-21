來自台中的單親媽媽陳招吟（左）獨自扶養患有多重障礙的孩子東東。（黃世麒攝）

家扶基金會21日表揚全國「自強母親」，鼓勵他們面對家變、經濟、病痛問題卻永不放棄的決心與毅力，會中特別安排孩子們為媽媽塗抹護手霜，場面溫馨感人。

來自台中的單親媽媽陳招吟獨自扶養患有多重障礙的孩子「東東」，東東出生時因產程遲滯造成輕微腦麻，7歲時因出現脫序行為被診斷出罕見疾病，更被醫生宣判最多活不過8歲。陳招吟為了孩子辭去工作，利用零碎時間販賣手工皂，她相信「逃避事情不會比面對事情更快」，陪伴東東克服一切困難，獲得家扶基金會表揚肯定。

住在台南的謝秀榮（右）扛起照顧孫子、孫女的責任。在21日的表揚典禮上，承柏特（左）地自製草仔粿蛋糕祝阿嬤70歲生日快樂。（黃世麒攝）

住在台南的謝秀榮扛起照顧孫子、孫女的責任，20年前罹患子宮頸癌時，差點想帶著兩名幼孫離開人世，所幸孫女即時一聲「阿嬤」的呼喚，喚醒她堅強面對病魔的決心。為了讓患有中度身心障礙的孫子承柏將來能養活自己，謝秀榮努力教導他製作草仔粿，並訓練他獨自到市場販售，擔起另類母親角色。

來自屏東的媽媽吳惠蓁（左）離婚後獨自扶養3名孩子。（黃世麒攝）

來自屏東的媽媽吳惠蓁離婚後獨自扶養3名孩子，龐大的經濟壓力曾讓她想從高屏大橋一躍而下，經過家扶協助後打消念頭。為了養活孩子，吳惠蓁每天凌晨3點上工，一直到晚上6點才回家，雖然經濟狀況不佳，但她仍報名參訓成為家扶兒童保護的親代志工伙伴，以自身經驗鼓勵旁人永不放棄。

陳秉宇（左）先天左眼失明「父代母職」，扛起照顧兩名女兒的責任。（黃世麒攝）

先天左眼失明的陳秉宇「父代母職」，扛起照顧兩名女兒的責任，為了多陪伴女兒們，他辭去原本在工廠的工作，轉往以工代賑的清潔打掃也不以為苦，積極的態度獲得家扶基金會「自強母親」表揚肯定。

(中時 )