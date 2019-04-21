投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德，今天中午出席台南市天橋教會文創中心開幕，在現場舉行簡短簽書會後，被媒體問及蔡英文總統要求韓國瑜收回「沒軍法像太監穿西裝」看法，賴清德表示，韓國瑜市長引喻失當，韓可能認為軍法很重要，對國軍來說，對國家忠誠度跟使命感與自身榮譽感都很重要，應該強調激勵國軍士氣，保家衛國戰鬥力會更強。

此外，他也回應一份最新民調大幅領先蔡英文，甚至超越韓國瑜，賴清德說，他是基於對黨的使命，登記參加民進黨黨內總統初選，一路走來秉持君子之爭，他會繼續努力，也請國人繼續支持，「讓我有機會接棒承擔台灣的責任」。

至於台南市立委第一選區多人競逐黨內初選，已有立委率先表態挺他選總統，賴清德強調，原則上他公開講過，競選尋求君子 之爭，避免初選衍生問題，請民進黨黨公職不要表態、派系休兵，初選過後，輸的人支持贏的人，團結以赴打贏選戰。

面對多位尋求立委選戰的候選人都聲稱獲得賴清德的支持，賴清德強調，他是公共財，若認為有他的推薦可以獲得幫忙的話，他也予以尊重，但仍希望參選的人不必要表態。

(中時 )