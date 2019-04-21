Harden came up CLUTCH despite a rough shooting night



Rockets take 3-0 series lead 🚀 pic.twitter.com/fQv50bVrHR — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月21日

就算「大鬍子」哈登21日來到客場明顯水土不服，前15次出手全都落空，但他仍拿全隊最高22分，外加10助攻、6抄截，帶領火箭104比101險退地主爵士，在西區季後賽首輪，率先取得3勝0敗聽牌，只能怪爵士實在太不爭氣了！

爵士雖打出7比0開局，宣誓想在主場贏球決心，可惜上半場除了米契爾，其他爵士球員手感全都欠佳，就算哈登上半場投10中0，含三分球5投0中，僅靠罰球拿到6分，始終無法拉開領先差距的爵士，打完上半場僅領先5分。

哈登手感低潮，來到第3節仍無改善跡象，他在第3節4投0中，更吞個人第4犯，保羅也是5犯纏身，可惜爵士太不爭氣，續跟火箭進行難看的肢體對抗大戰，前3節結束，爵士76比74領先，全場球迷都在看哈登能否進球。

打到最後7分32秒，哈登總算結束前15投全數落空頹勢，靠著切入單手爆扣，拿下此役第1次進球，他更馬上接著投進三分外線，幫助火箭擴大領先到6分，不過爵士仍沒放棄，靠著米契爾最後1分02秒上籃，爵士僅落後2分。

哈登最後42.4秒站上罰球線，穩穩罰進2球，火箭續以101比97領先，不過米契爾回以兩罰俱中，哈登三分出手雖然沒進，進攻籃板卻被塔克搶走，塔克兩罰中1，接著米契爾完全空檔的追平三分出手落空，直接宣告爵士敗局。

哈登最後投20中3，含三分球13中2，16罰14中，等同大部分得分都靠罰球，手感表現完全不像本季聯盟得分王，卻仍足夠幫助火箭宣告聽牌，保羅也替火箭拿下18分，塔克與艾瑞克戈登各有12分，卡培拉11分、14籃板。

(中時電子報)