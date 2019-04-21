選舉利多?行政院長蘇貞昌昨天在臉書宣布，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成，也刪除原本的成績規定。身為高職老師的存股達人陳重銘在臉書表達反對，並問「獎助學金都不用看課業跟操行成績，只要身份對了就有錢拿，對於那些守校規且認真讀書的學生公平嗎？」政府到處灑錢卻又樹立錯誤的觀念，讓他「真的很不想繳稅」。

行政院長蘇貞昌昨日宣布，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成。也刪除原本的成績規定，讓上進子弟繼續上進，農家人才都能成材，這是政府能幫忙的地方。

「農漁子女獎助學金」原本規定申請者前一學期學業成績平均70分以上，操行成績乙等或70分以上。未來申請人只要父母最近一年度綜合所得總額未超過114萬元，且未領取政府學雜費減免優待補助者，都有資格申請。

自稱「不敗教主」的存股達人陳重銘，職業為高職老師，他出了多本存股理財書，並常上財經節目大談存股概念。身為公立學校教師，他從二十多年前就開始存股，如今年領超過兩百萬股利，如果不是為了稅率問題，可以年領更多。

對於政府刪除農漁子女獎學金成績門檻，陳重銘在臉書轉發新聞，並說「說實話我是反對的。」他說，現在的教育環境已經很佛心了，警告記100多支，課業平均只有30幾分，都不用擔心被留級退學。如今連獎助學金都不用看課業跟操行成績，只要身份對了就有錢拿，對於那些守校規且認真讀書的學生公平嗎？

陳重銘問「反正我就是身份對了，成績跟操行再差都有獎助金可以拿。這樣子的教育對嗎？」要想拿獎助金，至少要付出吧！認真讀書，做個好學生不是基本的條件嗎？為什麼連這點都不願意去要求呢？最後他說「偉大的政府，到處灑錢卻又樹立錯誤的觀念。我真的很不想繳稅。」

網友留言「有農漁民身分的也不一定真的是農漁民」、「佩服你對當權者的政策批判!...(這可是需要勇氣的)」、「贊成老師的說法，其實政府對於營養午餐的補助也是寬鬆到不行，有些家長根本是手拿iPhone然後說繳不出幾百元的午餐錢」、「我也很不想繳稅 房子都買不起了 政府還一直做金錢外交」、「我也是教育現場第一線人員，非常認同」、「繳稅的責任都落在中產階級，中產養低收..高收入節稅成立基金會減免稅收賺的百分之百入自己口袋」。

(中時電子報)