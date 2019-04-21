港女星黃心穎因劈腿人夫許志安，導致鄭秀文、馬國明皆造成傷害，而她也被公司冷凍，她主唱的《愛‧回家之開心速遞》主題曲，以及預定下月播出的新劇《堅離地愛堅離地》皆立刻被停播，現又傳出由她擔任第三女主角的《法證先鋒IV》，也可能被換角，讓在劇中和她對戲最多的男星黃浩然，大發雷霆飆粗口，自己半年的心血可能白費。

黃浩然（右）與許志安小三黃心穎（左）合演的《法證先鋒IV》也傳出要換掉黃心穎的部分，讓一起拍戲半年要面臨全部重拍的黃浩然大為震怒。（圖／翻攝自黃心穎、黃浩然臉書）

黃心穎在未播港劇《法證先鋒IV》中，與黃浩然、鄭希怡戲中譜三角戀，但受到偷情風波影響，該劇可能將另找人補拍黃心穎部分，這讓花了半年時間拍攝《法證》，更曾跟黃心穎飛台灣拍了一個星期外景的黃浩然相當火大。據港媒報導，有劇組工作人員爆料，黃浩然得知黃心穎當小三一事後非常不滿，還忍不住爆粗口，痛罵黃心穎害人不淺，害他半年多拍攝的心血將付諸流水，等同於做白工。

除了黃浩然不少演藝圈藝人也紛紛譴責許志安與黃心穎。（圖／翻攝自黃浩然臉書）

黃浩然曾在社交網站上表示，「我殺青了！拍攝期最長的劇集，經歷了半年的奮鬥，對自己的要求也是最高的一次，當中面對的困難也是最多的一次，慶幸有一班好拍擋，所有的挑戰也在歡笑中度過，謝謝『法證先鋒4』台前幕後專業的團隊，愛你們！期待我們誠意的作品，深信一定能把觀眾打動 」

如今心血可能都泡湯，而香港TVB經理人樂易玲則表示：「暫時沒想過要跟黃心穎解約，公司與她的合約仍有段很長的時間，現在（工作）要暫停一會，這也是她的意願，因為她也沒辦法工作。」至於黃心穎正式露面的時間，她透露應該要再等幾天，「我想她自己也很擔心」。

(中時電子報)