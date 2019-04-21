民進黨立委陳明文傳出近期與台北市長柯文哲會面商談蔡柯配，並提出禮讓柯家軍6名不分區名額，對此，台北市長柯文哲今受訪否認，柯文哲表示，雖然他兒子在市府上班，但最近沒有見過陳明文，謠言止於智者。
民進黨2020總統黨內初選既爭激烈，傳為拉抬蔡英文總統氣勢，壓制行政院前院長賴清德，陳明文日前與柯文哲見面談，極力促成「蔡柯配」，柯文哲今回應，自己最近沒有見過陳明文，不知道消息從拿來的。
對於拿柯壓制賴清德，柯文哲說，嘴巴在人家身上，人家要講什麼也沒辦法，但怎麼會有這樣說法，現在他當台北市長當得好好的，繼續當就好了；至於是否不願當副手，柯文哲說，其實副總統是備位，當市長比較可以做事情。
媒體追問，柯所說繼續當市長是否代表決定不選總統？柯說，他自由自在，等時間到在講，現在大家做得好好的就繼續；「蔡柯配」是否覺得被綠營吃豆腐，柯無奈表示，每天都被利用、修理早已經習慣。
根據綠營最新民調，若柯文哲參選總統，可望從藍綠瓜分2成選票，柯文哲認為，這是優點也是缺點，從去年選舉經驗看來，民調從領先8至11％，最後搞到驚險過關，一旦藍綠歸隊就變成缺點。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。