柯文哲21日出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，媒體詢問郭台銘參加國民黨總統參選一事，柯給郭台銘的建言是，用「上人」方式領導公務員。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲（中）21日出席大甲媽祖北巡駐駕祈福法會，會後媒體追問，會不會選擇當副總統？柯文哲強調，其實副總統只是備位，其實真的做事，台北市長可以做比較多事。（鄧博仁攝）

民進黨立委陳明文傳出近期與台北市長柯文哲會面商談蔡柯配，並提出禮讓柯家軍6名不分區名額，對此，台北市長柯文哲今受訪否認，柯文哲表示，雖然他兒子在市府上班，但最近沒有見過陳明文，謠言止於智者。

民進黨2020總統黨內初選既爭激烈，傳為拉抬蔡英文總統氣勢，壓制行政院前院長賴清德，陳明文日前與柯文哲見面談，極力促成「蔡柯配」，柯文哲今回應，自己最近沒有見過陳明文，不知道消息從拿來的。

對於拿柯壓制賴清德，柯文哲說，嘴巴在人家身上，人家要講什麼也沒辦法，但怎麼會有這樣說法，現在他當台北市長當得好好的，繼續當就好了；至於是否不願當副手，柯文哲說，其實副總統是備位，當市長比較可以做事情。

媒體追問，柯所說繼續當市長是否代表決定不選總統？柯說，他自由自在，等時間到在講，現在大家做得好好的就繼續；「蔡柯配」是否覺得被綠營吃豆腐，柯無奈表示，每天都被利用、修理早已經習慣。

根據綠營最新民調，若柯文哲參選總統，可望從藍綠瓜分2成選票，柯文哲認為，這是優點也是缺點，從去年選舉經驗看來，民調從領先8至11％，最後搞到驚險過關，一旦藍綠歸隊就變成缺點。

(中時 )