21日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在天母開戰，同時也是「紅龜」陳江和生涯最終戰役。教練團在這重要的日子安排陳江和先發打第一棒、二壘手，紅龜也很訝異自己竟是開路先鋒，還笑說可能打個2、3局就下場，不過賽前總教練伯納表示希望讓陳江和打到8、9局。

賽前陳江和也特地舉行場外粉絲見面會，吸引不少「龜粉」熱情參與，上台的粉絲們也與陳江和有相同的頻率，不時要陳江河減肥、轉當教練要好好教別偷懶，逗得全場大笑。

陳江和與龜粉們舉辦見面會。（陳怡誠攝）

下場後陳江和表示其實上台也是故意搞笑一點，很怕球迷哭會讓他自己也想哭，尤其隊友王威晨、詹子賢、王勝偉最愛哭，如果看到他們哭會讓自己捨不得。所以今天希望能走開心路線，講笑話給球迷聽，讓他們不要太難過，有個開心的引退日。

而今天是陳江和球員生涯的最後一天，讓他感覺今天所有事都特別不一樣，而且球團安排活動讓他感覺快忙不過來，會好好珍惜這一天和球迷相處的日子，當第一棒也會盡責。

(中時電子報)