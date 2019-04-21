內政部既言論自由日用「google小姐」當口白製作影片後，今天又公布一支影片，提醒村里長赴陸交流若「不小心」簽署的協議，「內政部也會一個不小心給你一張50萬的罰鍰」。影片也用嘲諷的口吻表示，若村里長在對岸擅自簽署協議，「去中國玩5天，就真的可以玩到灰頭土臉」，家人看到花費，還以為是去環遊世界；小編也建議與其花50萬簽協議，不如捐50萬到村里長事務，甚至種樹綠化環境，不然小朋友寫作文都只能找阿公家不存在的榕樹救援。

內政部今天公布的影片以「google小姐」為口白，提醒里長不要不小心被招待去中國大陸爽玩，甚至不小心開口唱統戰歌、吃統戰宴，最後又不小心順手把交流協議簽完，「這樣內政部也會一個不小心給你一張50萬的罰鍰」。

影片中提及，村里長就算有影響力、親和力、超能力或是如星際大戰的原力，但都不具有公權力，如果簽署任何協議，就違反《兩岸人民關係條例》33條之1，最高可處50萬元罰鍰。

內政部的小編也在臉書寫下，與其花50萬去中國大陸簽協議，不如把這50萬捐出來用在村里事務上，比如增設路燈、疏通水溝、修繕公設、增添巡守隊裝備、增加清寒獎學金名額、提高急難救助金。

小編也建議，里長或許可多種幾棵大樹，不但綠化環境，「也讓地方的小朋友認知到社區也有大樹，不然他們寫作文缺樹時，都只能找阿公家那棵不存在的大榕樹上場救援」。

(中時 )