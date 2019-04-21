日前驚爆港星許志安背著老婆鄭秀文偷吃30歲前港姐黃心穎，而女方也已有星男友馬國明，「雙出軌」讓兩人身敗名裂，許志安開記者會淚崩道歉，暫停所有演藝工作進入自省模式，黃心穎事發則發聲明道歉，然仍遭到香港演藝圈近乎全面封殺。

黃心穎遭經紀公司冷凍神隱，事實上黃家雖然只有她跟大姊黃心美在演藝圈工作，然她們經常在IG貼出家庭照，4姊妹各個模樣亮眼，因此都相當出名，黃心穎爆出醜聞後，二姊黃心妙昨(4/20)在IG發文，表示適逢復活節，然香港下了大雷雨，小孩因此只能悶在家，寫下：「雨後總會有彩虹，暴雨天快點過去吧！」，這番話遭網友解讀為聲援黃心穎，瞬間引爆罵聲。

黃心穎二姊黃心妙一番祈禱「暴雨快過去」說法，由於時機點敏感，不禁引發外界揣測，覺得她暗中在為胞妹黃心穎打氣，痛罵她三觀不正「暴風雨怎麼過去？說的真搞笑，你真的一點都不為你妹感到慚愧嗎？」、「你們是怎麼做到覺得自己是受害者的，當真厚顏無恥」，甚至還有針對黃心妙的謾罵「等你老公出軌了你再來說這話」。

(中時電子報)