（15：40更新）復活節不平靜！斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）及其他城市今天上午驚傳連環爆炸，包括3間教堂、3間飯店都發生爆炸，官方表示目前已知138人死亡、超過400人受傷。
據路透社報導，據當地醫院及警方消息來源，目前已知連環爆炸已造成超過138人喪命、400人受傷。
警方表示總共3間教堂、3間高級飯店發生爆炸。
法新社報導，位在可倫坡的聖安東尼教堂（St Anthony's Church）及位在市郊奈哥波鎮（Negombo）的聖塞巴斯提安（St Sebastian's）教堂最先傳出爆炸消息，爆炸後不久，警方便證實，可倫坡的3間飯店及斯里蘭卡東部城市巴帝卡羅亞（Batticaloa ）的一間教堂同樣受到炸彈襲擊。巴帝卡羅亞官員指出，當地這場爆炸至少造成超過25人喪命、300人受傷。
聖塞巴斯提安教堂隨後也在官方臉書帳號上上傳爆炸後的景象，只見爆炸將教堂的屋頂炸得粉碎，磚瓦散落一地，有人倒臥地上，似乎沒有生命跡象，其他信徒則多數掛彩，現場血跡斑斑。警方表示，發生在聖塞巴斯提安教堂的爆炸不幸造成超過50人死亡。
另外據新華社報導，受波及的飯店包括科倫坡香格里拉、肉桂大酒店等五星級飯店。
目前沒有任何組織承認犯案。
值得注意的是，斯里蘭卡曾經10年期間深陷與坦米爾之虎分離叛軍（Tamil separatists）的長期戰爭，期間首都可倫坡炸彈攻擊頻傳，不過2009年政府軍擊潰叛軍後，斯里蘭卡經歷了相對平和的10年，今天上午的攻擊是該國2009年以來最為嚴重的攻擊事件。
(中時電子報)
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