葡萄牙籍足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）幫助所屬的義甲尤文圖斯隊提前完成空前8連霸，成為史上第一位在英超、西甲及義甲三個知名歐洲足球聯賽都有助隊奪冠紀錄的球員，賽後心情大好的他，也透露自己下季「百分之1000」會留在尤文。

C羅加入尤文圖思第一個球季就嚐到冠軍滋味，不過之前其實有義大利媒體指出，歐冠八強賽尤文1：2輸給荷甲阿賈克斯隊，讓C羅個人歐冠連續4度奪冠的美夢破碎，失望的他因此想離開「斑馬軍團」，不過尤文總教練阿萊格利（Massimiliano Allegri）稍早已經否認。

在「斑馬軍團」今天凌晨2：1擊敗佛倫提那之後，C羅表示：「很高興在我加盟球隊的第一個球季就獲得義甲冠軍，本季是尤文成功的一季，我們不只繼續稱霸義甲，也贏得義大利超級盃冠軍，雖然在歐冠表現不盡理想，等總有下個球季讓我們可以重新再來。」

C羅本季在義甲個人踢進19球排聯盟第4，被問到下個球季是否繼續穿著斑馬戰袍在職業球場奔跑，C羅回應：「百分之1000會。」

義甲後衛奇里尼（Giorgio Chiellini）說：「C羅來到尤文後非常謙虛，而且幫助球隊成長，所有球員跟他合作後都更進步，他真的為足球全心全意奉獻。跟其他球員相比，C羅在不同層級，對球隊來說，他是尤文未來的里程碑，我完全相信他會留下來。」

(中時電子報)