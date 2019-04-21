21日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在天母開戰，同時也是「紅龜」陳江和退休戰，教練團除了安排陳江和先發第一棒、二壘手，先發名單上還有好搭檔王勝偉，經典「勝龜連線」錯過這場以後就看不到了，除此之外還有彭政閔、林智勝、周思齊等大咖也會先發，而今日投手則是黃恩賜。

中信兄弟總教練伯納賽前表示：「今天是紅龜的大日子，讓他先發排第一棒二壘手，不只是因為今天是引退日，更是因為他是很懂得如何比賽的選手，做這個安排是為了贏球，教練團做任何決定都是為了勝利。」

伯納設定讓陳江和打滿8到9局，希望紅龜不要再因傷退場。陳江和17日在台中洲際棒球場生涯千場出賽時，第2局觸殺盜壘的李宗賢時，不慎被釘鞋劃傷左手，接著在全場觀眾的歡呼下提前退場。

陳江和引退賽前，中信兄弟休息室出現超大花籃，是旅日台將李杜軒、陳冠宇跨海合送的，上頭寫著：「紅龜賢拜，現役生活辛苦了，接下來的第二人生也請繼續為台灣棒球付出，千葉羅德隊，李杜軒陳冠宇敬上。」讓陳江和看得又驚又喜，非常感謝他們。

陳江和與花籃合照。（鄧心瑜攝）

(中時電子報)