由中國企業承建的烏克蘭大型太陽能光電站19日在烏中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州尼科波爾市附近正式並網發電。將可提14萬鳥烏克蘭家庭用電需求。

這座電站由烏克蘭頓巴斯燃料和能源公司與中國機械設備工程股份有限公司聯合建造，設計裝機容量200兆瓦，每年發電量預計可滿足14萬個家庭的用電需求，並可減少約30萬噸二氧化碳排放，為地球的生態環境盡一分心力。

(旺報 )