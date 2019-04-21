中企承建烏克蘭大型太陽能光電廠 正式併網發電 14:162019/04/21 旺報 孫曜樟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由中國企業承建的烏克蘭大型太陽能光電站19日在烏中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州尼科波爾市附近正式並網發電。將可提14萬鳥烏克蘭家庭用電需求。 這座電站由烏克蘭頓巴斯燃料和能源公司與中國機械設備工程股份有限公司聯合建造，設計裝機容量200兆瓦，每年發電量預計可滿足14萬個家庭的用電需求，並可減少約30萬噸二氧化碳排放，為地球的生態環境盡一分心力。 (旺報 ) #烏克蘭 #家庭 #電站 #用電需求 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 雍智科技4／23掛牌 18:122019/04/17 投資人可多關注櫃買績優股 善用「財務重點專區」 10:352019/04/18 小豹AI音箱攜手HOLA 未來商務展實現智慧家庭體驗 11:212019/04/18 今年首檔台電公司債 191億元進入市場 17:152019/04/18 人工智慧推波助瀾 智慧家庭應用推向另一高潮 18:072019/04/18 小豹音箱與HOLA 推智慧家庭 04:092019/04/19 臉書資安再出包 百萬Ig密碼可被員工搜尋 10:062019/04/19 開曼經濟實質細則放寬 不用聘任當地執行董事 11:462019/04/19 對俄強硬無助選情！烏國總統民調慘遭諧星海放 15:042019/04/19 販賣機賣單親媽手作 合作據點難覓 20:282019/04/19 兩岸熱門新聞 又一人離世 南京大屠殺倖存者只剩84人 - 兩岸 殲-10C改成四代機？專家：沒必要 - 日報 外資巨頭搶灘 A股基金將大洗牌 - 日報 中企承建烏克蘭大型太陽能光電廠 正式併網發電 - 兩岸 - 旺報 碉堡殺手 陸步兵戰車裝配新火炮 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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