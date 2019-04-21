大政治大爆卦-無色覺醒》韓心中有譜! 回應2020樓梯響 近日正式聲明 14:122019/04/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 走上英雄路！韓國瑜元首級發言，回應2020，近日將正式聲明？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜選不選總統，成為外界每日關注焦點，近日他表示，對於2020總統參選這個問題，太多人關心，會有個具體聲明才是負責任的表現，而非遲遲不能定案，「聽到樓梯響，沒看到人下來啊！」。韓國瑜表示，會在很快的時間，發表一個正式聲明。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 就要挑戰川普！美前麻州州長宣佈參選總統 00:082019/04/17 民進黨延長了韓國瑜蜜月期 04:102019/04/17 無色選民才是韓國瑜的靠山 04:102019/04/17 韓、王誰可當總統？近2萬人投他！ 08:052019/04/17 郭台銘上午拜兩宮廟 動向受矚目 09:512019/04/17 「下輩子我當你老婆」揭韓國瑜李佳芬前世今生 00:032019/04/18 韓粉認變相卡韓 基層恐反彈 04:102019/04/18 韓粉急 湧國民黨中央喊：徵召韓國瑜選總統 08:562019/04/18 黃暐瀚：郭台銘參選 僅能拉到這類韓粉 04:182019/04/19 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 政治熱門新聞 張善政被嚇到！朱立倫花蓮參訪 賴清德也來了？ - 政治 她透露韓國瑜凌晨4點還在回訊息 令人不捨 - 政治 各種抹黑韓國瑜後...王浩宇這番話遭狠譙 - 政治 初選民調黨會分裂 ？高層打臉小英 - 政治 黃創夏：這三字成韓國瑜當前處境完整寫照 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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