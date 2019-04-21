高雄市長韓國瑜選不選總統，成為外界每日關注焦點，近日他表示，對於2020總統參選這個問題，太多人關心，會有個具體聲明才是負責任的表現，而非遲遲不能定案，「聽到樓梯響，沒看到人下來啊！」。韓國瑜表示，會在很快的時間，發表一個正式聲明。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)