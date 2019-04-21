主持人于美人2013年婚變後，開始讓自己越變越漂亮，也研究出自己獨特的減肥法，近期她更專研出一個獨特的減肥法則「有一餐沒一餐」，目前測試一個月的她也透露，現在的體重跟全盛時期相差近20公斤。

于美人曾表示吃完飯後跪半小時，讓不少人都效仿，如今再出新招「有一餐沒一餐」。（圖／翻攝自于美人臉書）

據《自由》報導，于美人分享自己研發出的減肥秘訣「有一餐沒一餐」，作法是第一天吃了早餐，不吃午餐，忍到晚上吃晚餐，注意少吃澱粉，其它吃什麼都可以；第二天只吃午餐，可以吃麵飯類吃得飽飽的，然後第三天早上才可以再吃早餐。

「有一餐沒一餐」關鍵是吃一餐後停一餐，也要少吃澱粉。（圖／翻攝自于美人臉書）

于美人表示，這相較於「擇食減肥法」更加容易，目前已嘗試了1個月，成效相當不錯，但她也提醒大家要衡量自身狀況，找出適合自己的減肥方法，如果有不舒服就要停止或洽詢醫生。她也提供自我鼓勵的妙招，如果覺得撐不下去，就找一件很喜歡、現在穿不下的衣服掛在牆上，天天激勵自己，雖然很殘忍，但也是一個動力跟目標，希望大家都能一起健康瘦下來。

(中時電子報)