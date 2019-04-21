行政院數位政委唐鳳受邀出席北美洲台灣婦女會（NATWA)發表談話，她在美東時間20日上午表示，台灣一直都在民主陣營的最前線，但即便只是「維持現狀」，也就是維持台灣自由民主的現狀，過去也從未像今天一樣，如此充滿挑戰，直言「可以用險峻來形容」。她也邀請民眾參與AIT舉辦的線上數位對話，讓所有關心台美關係的朋友進行大規模對話，並尋求共同合作目標。

唐鳳說，最近台灣面臨不少來自北京的壓力，不管是軍事訓練論壇或實際上的軍事威脅都與日俱增，比如在軍機飛過海峽中線或是在AIT新館開幕後在台灣周邊的軍事行動，「這都顯示北京正在打破大家長期各方一起維繫的和平情況」。

唐鳳說，外交部代表處有給她一份美國近來的友台報告，如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月在眾議院外交委員會聽證會曾說，美國正採取各種行動，阻止北京對台灣的外交孤立；美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）也指出，大陸國家主席習近平企圖以「一國兩制」來謀求統一，無法代表雙方人民的共同意願，所以美國會信守《台灣關係法》的承諾。

唐鳳也說，上月她去東京會面日本重要涉台人士時，對方也主動表示，會全力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際活動。

(中時 )