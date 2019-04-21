「興隆居」生意好被國稅局盯上，要求最快5月補開發票。（柯宗緯攝）

「興隆居」生意好被國稅局盯上，要求最快5月補開發票。（柯宗緯攝）

「興隆居」72歲黃孟娟說，如果能想到對策改善動線或改搬到較大的店面，自己不會逃避開發票。（柯宗緯攝）

高雄老字號傳統早餐「興隆居」開業逾一甲子，人氣強強滾，日前甫獲高市觀光局頒布「高雄十大包子」殊榮，未料生意太好遭到國稅局盯上，要求最快5月繳稅。老闆娘黃孟娟說，醞釀全面調漲，以人氣湯包為例，恐成18元漲到23至25元，倘若無法因應開發票，找到適合的動線或新店舖，考慮乾脆收攤不做了。

72歲黃孟娟說，自己是南漂族，在高雄生活超過半世紀，從沒想過賺很多錢，因為愛高雄，也希望提供消費者，好吃、實惠、健康的食品。外界不知情的是，興隆居別於一般小吃店繳1％營業稅，近兩年雖無開發票，但同樣繳5％的稅，另也每天無償供應百份早餐給弱勢團體。

她對於網友酸「賺很多，還不繳稅」真的很心寒，「這間店沒什麼賺頭，卻被別人誤解」。她說，事實上33年來僅微調，湯包從8元才調到18元，使用成本高的溫體豬肉，近年肉也漲價；而手工煮的豆漿成本高，也只有15元。未來開發票後，將調漲價格，湯包約23至25元、豆漿為20元。

她說，當初國稅局找上門要求開立發票，她這麼回應，因為店小壅擠、動線不好，員工也怕說漏開發票，恐造成很大的困擾，現在走一步是一步，如果能想到對策改善動線或改搬到較大的店面，自己不會逃避開發票，

她感謝國稅局讓她能夠延緩開發票，但她也坦言，已經72歲累了，「如果能做就做，不能做就不要做」，不排除趁機把店關起來，不過死忠客人開玩笑說「要告我遺棄」，她也希望不要走到這一步。

對此，高雄國稅局鹽埕稽徵所主任董錦德指出，興隆居生意不錯時常大排長龍，月營業額超過20萬，達到開立發票門檻，不少民眾也反映此事，基於稅務公平，輔導興隆居開發票大約1年多了，店家應有準備作業，目前與「興隆居」協商最快在5月1日開發票。

(中時 )