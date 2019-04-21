花蓮台九線花東公路富源至瑞北段，自3年前開始進行拓寬工程，當地車禍事故飆升，從拓寬前每年20件翻倍成長為40餘件，民眾抱怨當地路況昏暗，下班回家都像在「碰運氣」；玉里工務段指出，因電線埋在地底難以供電，會加強夜間警示提醒用路人。

台九線花東公路「省道改善計畫」，其中北起台九線260K富源國中，南迄台九線268K瑞穗外環道北端，將拓寬為30公尺寬道路；不過施工後，車禍事故頻傳，20日傍晚1輛小客車為閃避轉入富源村內的機車，造成失控撞上安全島翻覆。

楊姓小客車駕駛稱，當時天色昏暗，交叉路口未設燈號及警告標誌，加上車道突然縮減，機車騎士又從護欄竄出，令他措手不及；林姓騎士則說，該處未設燈號，每次下班回家途經該路口都像在碰運氣，這次險些被從側面撞上，不知下次有沒這麼好運氣。

警方統計該路段自2016年進行拓寬工程後，車禍數從拓寬前的每年20件逐年增加為前年43件、至去年44件，今年迄昨日4月20日就發生17件、造成11人受傷，縣議長張峻指出，該地施工後每年車禍高出一倍，若無法改善，將要求公路單位暫時停工。

公路總局玉里工務段長陳鶴仁表示，當地部分路段因沒有電源或是電線埋在地底，造成沒有路燈情形，會與台電協調設置路燈電線桿，除了提前設置LED閃爆燈示警，並沿著紐澤西護欄拉出「線燈」引導用路人提前改道，加強夜間行車安全。

(中時 )