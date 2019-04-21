克里斯托佛．戴勒作品

克里斯托佛．戴勒作品

克里斯托佛．戴勒作品

英國攝影師克里斯托佛．戴勒

《奇島》（Steinholt）策展人莫妮卡．德瑪黛(左二)

位處北歐的冰島與台灣距離9553公里，對國人來說是相當陌生的國度，雖然面積約台灣3倍大，人口卻只有35萬，且是北約唯一沒有常備軍隊的國家，與台灣相似的都屬地質活動頻繁區域，這樣一個國度，在攝影家眼中會是一個怎樣的景觀與氛圍？英國攝影家克里斯托佛．戴勒（Christopher Taylor）來台展出手工印放的精緻銀鹽攝影作品，或許可以讓我們體驗其中況味。

台灣很少見到冰島影像的攝影展覽，義大利策展人莫妮卡．德瑪黛（Monica Demattè）在台北安卓藝術策畫的《奇島》（Steinholt），就是克里斯托佛．戴勒拍攝妻子故鄉冰島的鄉愁，身為冰島女婿，戴勒從異鄉人的視角出發，逐漸融入當地文化，透過許多簡單、象徵性景物細節，連結人與土地的情感，描繪出寧靜、和諧又極具詩意的影像寓言。

在當今數位時代，影像被快速產製與傳播，戴勒卻選擇用笨重的老式相機與黑白底片，跳脫「觀光客獵奇」凝視，透過深度理解冰島人文內涵，在嚴寒惡劣的環境四處拍攝，然後回到溫暖的法國南部自己沖印照片，用慢活方式讓記憶顯影在銀鹽相紙上，加上精準控制影像階調，造就戴勒獨特而內斂的影像文本。

策展人德瑪黛形容戴勒作品「那些平常人聲鼎沸的地方卻喧囂不再」；知名攝影家、策展人簡永彬也認為「戴勒作品非常細膩安靜而富有意境，可以讓觀者情緒沉澱。」對於部分習慣直球對決的國內創作者，或許這樣的影像風格，也能讓我們思考該如何定義攝影的本質，以及作品與讀者對話形式的各種可能性。

(中時 )