今年世界地球日主題是「與野共生」，羅東林區管理處等單位選擇在422前一天，在今天（21日）舉辦淨灘、植樹活動，眾人彎腰撿拾海灘垃圾，總共撿拾11.3公噸的垃圾。此外，22日宜蘭綠博園區將提供600份免費茶飲、咖啡，讓自備環保杯的遊客免費品嘗。

羅東林管處與東北角風景區管理處、宜蘭縣環保局等23個公私單位在壯圍海邊淨灘，一個上午就清出多達11.3公噸的垃圾，其中保特瓶、玻璃瓶、保麗龍…等人為垃圾，就占有70％，其次為廢漁網、浮球、廢家具等垃圾。

林管處長賴錫祿表示，海龜、鯨豚等中、大型海洋生物因海洋廢棄物致死的案例近年愈常發生，海岸線及濱海保安林也充滿人類製造的廢棄物，將垃圾移除及植樹來維持海岸林的完整，是我們能為海洋環境及陸域生態系健康所做重要的事。

此外，明天上午10時10分起，在宜蘭綠博園區的「綠遊時光機」展區，會準備免費茶飲、咖啡共600份，要送給自備環保杯的入園遊客，前200名民眾還可獲得1組不鏽鋼吸管。

(中時 )