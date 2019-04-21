1937年的12月13日是「南京大屠殺」的開始，日軍於清晨攻陷大陸南京，展開長達40天大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等罪行。據二戰結束後調查，南京當時有逾20至30萬平民及戰俘遭日軍殺害，若以秒計算，約12秒就有1條人命消失，有約2萬中國婦女遭日軍性侵。今日又有一南京大屠殺倖存者離世，登記在冊的在世倖存者僅剩84人。
在「南京大屠殺」中，最苦難的角色是婦女，不論年齡都逃脫不了被日軍性侵的命運。日軍對南京當地居民施加的嚴酷折磨，幾乎超出了人類所能理解的極限。日軍駐南京第114師團的一名士兵田所耕三回憶說，「婦女不論老幼，都逃脫不了被強暴的命運。我們派出運煤車，到南京的大街小巷和附近村莊中抓回許多婦女。然後我們將每個婦女分配給15~20名日本士兵，任由他們姦淫淩辱」。
1937年的12月13日，「南京大屠殺」開始，《東京日日新聞》（現在的《每日新聞》）報導兩名日本軍官的「百人斬殺人競賽」。向井敏明和野田毅在其長官鼓勵下，比賽殺人，商定在佔領南京時，比賽誰先殺滿100人。
因為不確定是誰先殺滿100人，向井敏明和野田毅又決定第一次比試不算，重新比賽誰先殺滿150人，這些暴行一直在報紙上被圖文並茂的報導，兩人還被稱為「皇軍的英雄」。戰後這兩個人的獸行被發現，引渡回中國經南京軍事法庭審判後被槍決。
據《環球時報》微博，一位南京大屠殺倖存者王福義，於今天早晨6：30去世，終年92歲。王福義1927年1月1日出生。1937年冬，日本兵進南京城時，王福義和父母、姐姐住在南京西康路吳家巷。身患小兒麻痹症的他被鄰居小狗子用小車推著去上海路玩時，碰到一小隊日本兵，16歲的小狗子被抓走當壯丁，王福義的陰囊被日本兵用刺刀戳傷。王福義曾親眼目睹30多歲的鄰居張媽媽被日本兵強姦，在難民區看見三名女同胞被日本兵強姦，一名男同胞被殺死。
今年2月，王福義不慎摔傷住院。紀念館及南京侵華日軍受害者援助協會工作人員曾前往探望老人。截至目前，登記在冊在世的南京大屠殺倖存者只剩84人。
微博網友留言「想起南京大屠殺的畫面就憤懣抑鬱」、「銘記歷史，砥礪前行」、「忘記歷史等於背叛」、「我們沒有權利替他們原諒任何人。」、「見證者越來越少，日本人還死不承認，冥冥之中有種預感，日本總有一天會得到報應」。
(中時電子報)
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