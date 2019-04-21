南京大屠殺中，日軍第十六師團中島部隊兩個少尉軍官向井敏明和野田毅在其長官鼓勵下，相約比賽百人斬，誰先殺滿百人為勝者。(圖/搜狐網)

日本右翼團體在靖國神社怒吼，要安倍政府廢除寫入「南京大屠殺、慰安婦」等內容的教科書。（圖/路透社）

1937年的12月13日是「南京大屠殺」的開始，日軍於清晨攻陷大陸南京，展開長達40天大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等罪行。據二戰結束後調查，南京當時有逾20至30萬平民及戰俘遭日軍殺害，若以秒計算，約12秒就有1條人命消失，有約2萬中國婦女遭日軍性侵。今日又有一南京大屠殺倖存者離世，登記在冊的在世倖存者僅剩84人。

在「南京大屠殺」中，最苦難的角色是婦女，不論年齡都逃脫不了被日軍性侵的命運。日軍對南京當地居民施加的嚴酷折磨，幾乎超出了人類所能理解的極限。日軍駐南京第114師團的一名士兵田所耕三回憶說，「婦女不論老幼，都逃脫不了被強暴的命運。我們派出運煤車，到南京的大街小巷和附近村莊中抓回許多婦女。然後我們將每個婦女分配給15~20名日本士兵，任由他們姦淫淩辱」。

1937年的12月13日，「南京大屠殺」開始，《東京日日新聞》（現在的《每日新聞》）報導兩名日本軍官的「百人斬殺人競賽」。向井敏明和野田毅在其長官鼓勵下，比賽殺人，商定在佔領南京時，比賽誰先殺滿100人。

因為不確定是誰先殺滿100人，向井敏明和野田毅又決定第一次比試不算，重新比賽誰先殺滿150人，這些暴行一直在報紙上被圖文並茂的報導，兩人還被稱為「皇軍的英雄」。戰後這兩個人的獸行被發現，引渡回中國經南京軍事法庭審判後被槍決。

據《環球時報》微博，一位南京大屠殺倖存者王福義，於今天早晨6：30去世，終年92歲。王福義1927年1月1日出生。1937年冬，日本兵進南京城時，王福義和父母、姐姐住在南京西康路吳家巷。身患小兒麻痹症的他被鄰居小狗子用小車推著去上海路玩時，碰到一小隊日本兵，16歲的小狗子被抓走當壯丁，王福義的陰囊被日本兵用刺刀戳傷。王福義曾親眼目睹30多歲的鄰居張媽媽被日本兵強姦，在難民區看見三名女同胞被日本兵強姦，一名男同胞被殺死。

今年2月，王福義不慎摔傷住院。紀念館及南京侵華日軍受害者援助協會工作人員曾前往探望老人。截至目前，登記在冊在世的南京大屠殺倖存者只剩84人。

微博網友留言「想起南京大屠殺的畫面就憤懣抑鬱」、「銘記歷史，砥礪前行」、「忘記歷史等於背叛」、「我們沒有權利替他們原諒任何人。」、「見證者越來越少，日本人還死不承認，冥冥之中有種預感，日本總有一天會得到報應」。

(中時電子報)