主婦聯盟台中分會在向上市場舉辦「向上提升，由我袋頭」活動，宣導減用塑膠袋。（陳淑芬攝）

主婦聯盟台中分會志工21日走進傳統菜市場宣導減用塑膠袋，在向上市場推出「零廢棄掃街」活動，發放中正國小學童捐出850個二手塑膠袋及宣導小語，受到婆婆媽媽歡迎，熱情支持索取。此外，並發起為期1個月的減塑集點換贈品活動，預計將減少新增2萬5千只新的塑膠提袋。

「請重複使用塑膠袋！」志工們走進市場沿途發放二手乾淨塑膠袋提供給市場裡的婆婆媽媽使用，並宣導買菜重複使用購物袋及既有的二手塑膠袋，從源頭進行塑膠袋減量。台中市衛生局長曾梓展及市議員江肇國、黃守達與中正國小校長楊敏芸及志工等數十人參與。

主婦聯盟台中分會會長張明純表示，台灣人每年使用180億個塑膠袋，傳統菜市場及小吃攤是提供免費塑膠袋最多的地方，也是最難推動減塑之處，並建議台中市政府能將減塑觀念放進《台中市低碳自治條例》，讓台中市成為減塑城市。

江肇國說，向上市場在10多年前的年垃圾量高達90公噸，推動垃圾分類後近年以減量近半，不可回收的垃圾約40公噸，希望推動減塑可以再創下亮麗成果。黃守達則表示，在向上市場自治會、攤商及議員及里長等人配合協助，在菜市場宣導減塑運動希望能發揮影響力。

在「向上提升，袋來好運」減塑集點換贈品活動中，消費者購物只要拉菜籃車、自備購物袋、使用二手塑膠袋及備保鮮盒等容器購物，就可獲得點數，集滿8點至100點就可換取培養土、不鏽鋼吸管、提鍋及菜籃車等好禮。

(中時 )