花博車接駁車司機將2隻白羽雞養在站內，投訴民眾直呼「比扯鈴還扯！」（王文吉攝）

花博停車場變養雞場！台中花博豐原停車場傳出有人在站內「養雞」，民眾向本報投訴，記者聽聞也深感不思議，前往現場查證，果然有2隻活生生的雞養在接駁站候車棚旁。1名接駁車司機承認說「雞隻原本養在桃園，因最近沒有人看顧，才暫時圈養在接駁站內。」

花博豐原甲保廠接駁站內最近多出2隻白羽雞，圈養在候車棚旁，投訴民眾表示「看起來有人定時餵食，實在比扯鈴還扯！」記者前往現場查看，陽春雞舍以塑膠圍籬圍住樹木圈養，避免雞隻亂跑，飼主擔心雞隻淋雨感冒，還特別搭了塑膠雨棚。

駕駛接駁車的張姓司機坦言他就是飼主，並表示，雞隻原本養在桃園，因廠房整修，沒有人可以照顧，這兩天才將移到接駁站內飼養。

附近民眾說，甲保廠入夜後人煙稀少，常有野狗出沒，雞隻白天圈養在站內，晚上司機就帶回家了。現場工作人員緩頰說，甲保廠還沒開發，停車場那麼大，養個2隻雞，應該還好吧！

對此台中市交通局表示，在接駁站內不允許養雞，此為司機個人行為，已要求業者跟司機溝通改善。

(中時 )