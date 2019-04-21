19歲騎士疑貪快鑽車縫 慘遭聯結車輾斃 14:492019/04/21 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男騎士疑似貪快鑽車縫，被捲入聯結車車底而斷魂。（柯宗緯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男騎士疑似貪快鑽車縫，被捲入聯結車車底而斷魂。（柯宗緯翻攝） 高雄市21日下午1時20分許，1名19歲男騎士行經三民區九如一路東往西方向，疑似貪快鑽車縫，高速行駛在聯結車及自小客車之間，未料車距過近，先擦撞到小客車，接著被捲入聯結車車底，拖行4至5公尺，被左後輪輾壓過去，頭部傷勢過重慘死街頭，警方正到場釐清確切事故原因。 (中時 ) #聯結車 #小客車 #車縫 #騎士 #輾斃 也許您會感興趣 推薦閱讀 男凌晨徒步國1台中段 遭兩車先後輾斃命 12:192019/04/18 國道3號聯結車爆胎火燒車 駕駛跳車逃火劫 12:562019/04/18 弘道「不老騎士2.0版」轉型 計畫募款助16萬獨老 18:412019/04/18 暖暖交流道南下發生死亡車禍 轎車駕駛亡 18:532019/04/19 日87歲駕駛肇事 輾斃1對母女另8人受傷 23:232019/04/19 地方掃描－砂石車與機車擦撞 騎士死亡 04:102019/04/20 總鋪師爆胎 後方騎士撞亡遭判6月 17:112019/04/20 多叭一聲害騎士摔死 公車司機被訴 04:102019/04/21 小客車自撞護欄 駕駛傷重不治 09:432019/04/21 運將開到一半心臟停 撞騎士後再撞同業 11:432019/04/21 社會熱門新聞 妻40年天天要這個 他崩潰求離 - 社會 女童從20樓丟一顆 要賠2500萬 - 社會 花博停車場圈養活雞 民眾：比扯鈴還扯！ - 萬象 - 中時 台女爽嫁日富商 等18年一場空 - 社會 強風驟雨襲擊東豐綠廊 3樓高黃連木倒塌 - 意外 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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