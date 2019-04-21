男騎士疑似貪快鑽車縫，被捲入聯結車車底而斷魂。（柯宗緯翻攝）

高雄市21日下午1時20分許，1名19歲男騎士行經三民區九如一路東往西方向，疑似貪快鑽車縫，高速行駛在聯結車及自小客車之間，未料車距過近，先擦撞到小客車，接著被捲入聯結車車底，拖行4至5公尺，被左後輪輾壓過去，頭部傷勢過重慘死街頭，警方正到場釐清確切事故原因。

(中時 )