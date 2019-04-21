火爆警匪動作強片《九龍不敗》由金馬獎最佳導演陳果執導，新生代動作小生張晉與世界拳王安德森席爾瓦上演精彩對絕場面，集合鄭嘉穎、劉心悠及鄧麗欣共同演出。金馬鬼才導演陳果首度挑戰動作電影，便給了張晉不小挑戰，除了打戲連場，更為了追案讓自己陷入神經質的緊繃狀態，讓張晉說：「真的是體力和演技同時發生的大挑戰啊！」

張晉將在電影中大戰世界拳王安德森席爾瓦。（圖／華映提供）

鬼才導演陳果曾以《香港製造》及《香港有個好萊塢》2度獲得金馬獎最佳導演肯定，與許多華人影名導一般，他心中都有個拍攝武俠電影的夢想，首次推出動作作品《九龍不敗》，出手就絕對與眾不同，除了分秒必爭的追查連環兇殺案之外，更充滿了意想不到的黑色幽默及魔幻元素，讓故事走向及視覺效果更添震撼，陳果說：「警匪動作片對於香港電影而言，是駕輕就熟的，我想有所突破。」

張晉在電影中也有多個不同層次的演出，從一開始張晉演出破案率百分百的刑警，但為了追查女警虐殺案卻到面臨人生重大挫敗，連自己的女警未婚妻都因此案失蹤，讓他變得萎靡，再到重新振作辦案，雖然抽絲撥繭越來越接近犯人，但卻被離奇的案件逼到出現神經質的狀況，張晉說：「九龍這個角色的個性就是帶著神經質，還會突然失控，這是讓我想演出的重要原因。」

陳果的作品接連捧出秦海璐為金馬影后，又將曾美慧孜捧為香港金像獎影后，指導演員極有一套，張晉覺得這次與陳果導演合作，收獲同樣豐富，「導演有很多意想不到的東西，給了演員很多啟發，讓我有很多自由發揮的空間。」

張晉一路從替身演到主角，對戰過各路高身，但這回遇上在綜合格鬥賽擁有16連勝紀錄的安德森席爾瓦，讓他直呼很難忘，「第一天試戲時，我就知道安德森的技術非常強，是以技術贏得比賽的選手，再加上他的拳風非常兇猛，而專業技術更可說是達到完美。」電影中的兩強對決，就是荷爾蒙爆發的超MAN對手戲，張力十足，但他讓他直呼拍攝《九龍不敗》是體力和演技同時發生的大挑戰！

【九龍不敗】預告 5月3日(週五) 誓不罷休

(中時電子報)