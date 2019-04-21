中央氣象局今（21）日表示，今、明兩天天氣持續不穩定，明天主要降雨地區在中部以北，23、24日天氣才會回穩，轉為午後雷陣雨天氣型態，周四（25日）起因北邊冷空氣接近台灣，預估北部、東北部會再出現局部短暫降雨情形；此外，本周溫度變化不大，各地高溫為29至32度，低溫則是22至25度。

氣象局預報員劉沛滕表示，今、明兩天因鋒面仍在台灣北部海面，天氣不穩定，今天晚上中部以北仍有局部較強雷雨發生的機會，須特別注意。氣象局下午近2點發布即時天氣訊息，便指出台灣海峽北部有對流雲系發展並移入，新竹以南至彰化地區須注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

劉沛滕指出，明天主要降雨區域在中部以北地區，其他地區也會有局部雨勢出現，但23、24日天氣便會恢復穩定，各地轉為多雲到晴，有午後雷陣雨發生天氣；周四起北邊冷空氣將來到台灣附近，雖不會直接下來，但因冷、暖空氣交會，周四到周六北部、東北部均有局部短暫陣雨發生機會。

此外，劉沛滕說，本周全台各地高溫約29至32度，稍微比較悶熱，若有降雨才會稍涼一些，低溫約22至25度，大致尚屬溫暖舒適；周四因北邊冷空氣接近，台東局部地區有機會出現沉降高溫，可能達34度左右，則屬較為特殊的情形。

他並指出，周四以前，離島金門、馬祖都會有局部霧產生，亦須特別注意。

(中時 )