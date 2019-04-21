21日火腿繼續作客對戰羅德，王柏融擔任先發第三棒、左外野手，前役打擊4支0，不過王柏融今天第2打席就敲安，除此之外還靠著隊友的打擊跑回本壘，王柏融本季唯一一次踏到本壘板是自己打出陽春炮，今天是首次靠隊友得分。

王柏融在第4局擔任首名打者敲出右外野方向安打上壘，接著隊友橫尾俊建、渡邊諒接連敲安，成功讓王柏融回本壘得分，也是本季首次被隊友打回來得分。

王柏融第1打席敲出外野飛球遭接殺、第2打席敲出安打、第3打席敲出滾地球遭刺殺。

(中時電子報)