影》王柏融戰羅德 得分終於不用靠自己 14:542019/04/21 中時電子報 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王柏融敲安之外，首次靠隊友回本壘得分。（中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 21日火腿繼續作客對戰羅德，王柏融擔任先發第三棒、左外野手，前役打擊4支0，不過王柏融今天第2打席就敲安，除此之外還靠著隊友的打擊跑回本壘，王柏融本季唯一一次踏到本壘板是自己打出陽春炮，今天是首次靠隊友得分。 王柏融在第4局擔任首名打者敲出右外野方向安打上壘，接著隊友橫尾俊建、渡邊諒接連敲安，成功讓王柏融回本壘得分，也是本季首次被隊友打回來得分。 王柏融第1打席敲出外野飛球遭接殺、第2打席敲出安打、第3打席敲出滾地球遭刺殺。 (中時電子報) #王柏融 #安打 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》王柏融首轟炸裂 4支4再演猛打賞 17:282019/04/17 影》有看使用手冊？王柏融改三番首轟就出爐 20:412019/04/17 影》索沙7局飆10K 悍將單場25安破紀錄 22:232019/04/17 影》王柏融扛三番敲雙安 打擊率破3成助火腿勝 17:572019/04/18 沈玉琳一天十通告 錢來就幹全為這事 12:052019/04/20 黑人主持《叫我神隊友》 沈玉琳分享生活經驗 13:322019/04/20 日職》對羅德沒轍 王柏融4支0打擊率跌破3成 16:042019/04/20 體育熱門新聞 MLB》紅襪連勝光芒 林子偉再次先發 - 體育 戴資穎訓練影片 讓粉絲嘴角失守了 - 體育 MLB》洋基慘了！法官賈吉可能掛傷兵 - 體育 NBA》保護杜蘭特？科爾不爽雙方吹T - 體育 影》王柏融次打席敲安 初靠隊友回本壘 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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