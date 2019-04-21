黃鐙輝與丈母娘萁媽日前上衛視中文台《一袋女王》分享身邊親近的人到底有多怪。黃鐙輝說，萁媽走到哪買到哪的習慣，已經全台灣皆知，但隨手買的東西越買越古怪，連1600多萬的預售屋都可以路過就買，而且還是刷他的卡，讓他差點沒昏倒。

黃鐙輝說，去年清明節，萁媽路過靈骨塔進去看了一下塔位，再到門口看了一下風水位置，覺得自己以後往生住這應該不錯，馬上就買了，萁媽回到家後說自己買了個塔位，但是自己的塔位自己付錢有點怪怪的，要女婿幫忙付錢，黃鐙輝想想丈母娘說的有點道理，就幫她付了。

萁媽走哪買到哪，連千萬房宅都可以買，讓黃鐙輝好頭痛。（衛視中文台提供）

最扯的是，萁媽幾個月前路過一間預售屋，進去看了一下，在銷售人員的鼓吹下，萁媽很是滿意，想說才1600多萬，馬上刷了黃鐙輝給的附卡13萬當斡旋金，回到家後很開心跟黃鐙輝說了這件事，讓黃鐙輝一聽當場崩潰，要萁媽去退掉，沒想到萁媽很不甘願買了好房子卻不被認同，就跟他說：「很丟臉耶！要退你自己去退！」黃鐙輝只好親自上門跟對方道歉說：「不好意思我丈母娘是開玩笑的，可不可以讓我退款？」還好對方最後願意退款，讓黃鐙輝好是感激。

倒是萁媽仍忍不住繼續念黃鐙輝，說跟他相處10年第一次看到他這麼火，主持人巴鈺忍不住接話：「誰刷我卡1600多萬，我當然會發火啊！」曾國城也很認真地勸萁媽口袋不能有錢，還好黃鐙輝現在發跡了，巴鈺說：「前提是黃鐙輝還活著的情況下啊！」只見黃鐙輝幽幽地說：「妳放心，我不在她還會去找交替啦！」讓全場笑到不行。

(中時 )