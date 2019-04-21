中國‧洛陽第二屆「牡丹杯」中華旗袍交流大會將在23日於洛陽農博園登場，本次大會的重要活動項目「千人牡丹旗袍秀」將與鮮豔綻放的牡丹與中華國粹旗袍互相映襯，熠熠生輝。活動的另一個亮點，「創意旗袍展演」也將在洛陽鳳翔山莊舉行，於武則天的盛裝迎賓中拉開序幕。

由洛陽市剪紙藝術研究會與天津剪紙非遺傳承人等提供的剪紙服飾系列，以牡丹等各種圖案的剪紙「邂逅」旗袍演繹創意，互相映襯，展現中國剪紙藝術及傳統服飾的完美結合；為本次展演活動獨家製作的以「牡丹十二品」為元素的創意旗袍秀，也會將本次活動推向高潮。

據活動組委會負責人、主辦方洛陽市體育文化交流協會主席孫國平介紹，今年活動除了千人牡丹旗袍秀活動外，探索性的舉辦了創意旗袍展演，以洛陽牡丹、大陸非物質文化遺產剪紙藝術、傳統旗袍文化相結合為主題，展現文化創意的獨特魅力。

臺灣方面，此次活動特別邀請了曾多次榮獲國際服飾大獎的臺灣頂級服飾設計師、旗袍設計師吳亮儀女士，其帶領來自臺灣的知名模特，進行獨具臺灣風情的創意旗袍展示，讓現場嘉賓享受到獨特的感官體驗。

吳亮儀表示，旗袍是美學的代表，凝聚的是中華優秀的傳統文化，是一種生活態度和民族自信。在牡丹盛開的洛陽舉辦這樣有創意的旗袍文化交流活動，將可促進海峽兩岸傳統文化的交流與互通，將兩岸人民緊緊地連系在一起，同根同源、兩岸一家親。

據主辦方介紹，未來還要舉辦海峽兩岸關於旗袍文化的高峰論壇，就如何在傳承和弘揚旗袍文化、兩岸如何進行文化和文創產業等多方位合作問題進行探討。

活動主辦方北京各省市駐京機構商務協會副會長、各省市旗袍文化工作委員會（原中華旗袍聯合會）會長唐紫祺表示，為響應「傳承中華文明，落實文化興國戰略」的號召，以構建和諧社會、弘揚中華民族優秀的傳統文化為宗旨，特組織並舉辦各種文化活動來展示旗袍魅力、豐富其文化內涵、增強人們的文化自信和民族自信。

同時此次也是《中華好家風》全國巡演第二次走進洛陽，讓人們再次感受到了「國花」與「國服」的激情碰撞。

(旺報 )