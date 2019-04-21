立法院內政委員會明將審查涉及兩岸協議需國會審議及公投的《兩岸人民關係條例》修法，最快明天就會審查完竣、送出委員會。不過內政委員會召委、綠委張宏陸受訪時說，目前沒有特別規劃周一就審查完竣，可以審得完當然是最好，但如果沒辦法就再等等。

行政院院會上月底通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第5之3條修正草案，新增兩岸政治協議須經立法院雙審議及人民公投的規定，修正案明定，行政院應於協商90天前提出影響評估報告，經立委3/4出席、出席立委3/4同意才能開啟簽署協議的協商。

政院版草案規定，兩岸協商談判後，經立委3/4出席、出席立委3/4同意後，才交由公民投票，有效同意票需超過投票權人總額半數協議才能生效；若協商談判時，立法院判斷雙方談判協商已無法依照締結計畫進行時，得經全體立委1/2以上決議，要求負責協議的機關終止協商。

張宏陸受訪時說，目前沒有特別規劃周一就審查完竣，可以審得完當然是最好，但如果沒辦法就再等等。至於周三、周四將在審查中選會主委被提名人李進勇的人事同意權，張宏陸也坦言不知道能否這週送出委員會，強調自己沒有預設立場，就是把該走的程序走完。

此外，綠委王定宇提出《刑法》修正案，將《刑法》外患罪章各罪構成要件之「敵國」修正為「敵人」，並明定敵人是指「與中華民國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體」，且「對中華民國軍事威脅者亦同」，意即將中共納入「敵人」之列；由於全案前年提出後至今未三讀，據了解最快將在周二進行協商。

(中時 )