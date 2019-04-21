2016總統大選，蔡英文以689萬4744票當選，成為台灣首位女總統，未料，蔡政府上任後，推出的許多政策不得民心，支持度急墜。據最新民調顯示，3成5的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，5成3的人不贊同。有網友也問及是否有人對蔡從好感到反感？該文引發熱議，其中有網友則一語道出難堪真相。

總統蔡英文2016挾著超高聲望入主總統府，民進黨也在立法院拿下多數席次，達成完全執政。蔡政府執政後不僅兩岸關係不佳，許多政策也不得民心，導致支持度持續下滑。據台灣民意基金會民調顯示，3成5的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，5成3的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多約20個百分點；強烈不贊同蔡職務表現的人有2成3，顯示蔡英文總統民意支持度依然低迷且欲振乏力。

然而，網友kneo8899在PTT發表「有人一樣對蔡 好感->無感->反感嗎？」一文，並表示他對蔡英文自始至終都反感。該網友並以12問怒轟蔡政府，他說做的好民調會變這麼差哦？做的好去年1124會輸到脫褲嗎？做的好「討厭民進黨」會是全民最大黨嗎？做的好韓國瑜會贏高雄市長嗎？做的好還需要白綠合嗎？做的好還擔心民進黨只剩一口氣嗎？做的好初選還輸給賴清德嗎？做的好還需要賴皮耍手段不辦初選嗎？做的好還需要一直喊現任優先嗎？做的好還會需要在ptt創解釋政令版嗎？做的好還需要網軍一直吠嗎？做的好還需怕韓國瑜或郭台銘嗎？他直言「就是做不好才怕選不上啊！」

該文引發諸多討論，其中也有網友表示，蔡英文最大的問題是整天只想找人吵架，包括賴清德、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。該網友說他們一秒鐘的總統都還沒當過，但他們如果要人民給他們總統選票，必須給出未來的藍圖，也必須展現他們的特質。反觀蔡英文，已經當完三年的總統，要人民支持連任，先不用給出什麼未來的藍圖，光看這三年的實績就不佳，還妄想整天找其他挑戰者打高空吵架來贏回人氣。

該網友說蔡英文的連任選戰，從2016年的5月20號就開始了，包括護航吳音寧、空降口譯哥、敗選縣市長全都變部長等。該網友說蔡英文整天就拿還算往正確方向走的年金改革說嘴，但年金改革並沒有讓年金免於破產的命運，卻讓軍公教承擔飯桶無能罵名，現在還好意思拿說要捍衛軍人的名譽，一直找架吵。該網友感嘆表示，勞工被傷害的時候蔡有幫他們說話嗎？他說蔡只幫吳音寧說話、只幫姚文智說話。

其他網友則紛紛表示「真相總是難堪」、「沒實績就算了，大不了跟馬8年一樣，蔡是更爛」、「整天嗆別人，卻不敢跟賴辯論」、「連當讀稿機都讀不好了」。

(中時電子報)