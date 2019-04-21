黃希玠拍攝《事事如棋》，呈現情侶在夜光下玩積木，讓他想到「人生如博奕，事事如下棋」，獲得金獎殊榮。（主辦單位提供）

台開總經理邱于芸（右）頒獎金獎得主黃希玠（左）。（王文吉翻攝）

日本名建築師隈研吾於台中花博園區打造「台開築空間積木概念館」，以1472個三角積木構成金字塔壯觀建築，開幕至今吸引逾56萬人次參觀。台開特別舉辦「人與自然的新日常攝影比賽」，金獎得主黃希玠獲花蓮2天1夜之旅，還可順道朝聖隈研吾設計的貨櫃星巴克。

「人與自然的新日常攝影比賽」以積木館、茶花、人與建築互動、夜景燈光為拍攝主體，計有138件作品交件，網路票選總票數為6583票。評選團以創意、構圖技巧、視覺與網路票選等四面向進行評選，21日由台開總經理邱于芸、花博后里森林園區園長紀英村頒獎。

許展彰的《向前》將人生旅途與回憶比喻像金字塔一樣層層疊疊，獲得銀獎

呂泰鋕的《自由創作》獲得銀獎，呈現媽媽在旁靜靜紀錄小朋友的生長歷程。（王文吉翻攝）

邱于芸表示，透過相機與攝影作品不同角度看到建築的美，同時要讓建築教育生根，引發各種創意於生活中。紀英村表示，花博就是創意的展現，台中花博展期173天，只剩最後幾天，截至21日為止，參觀人次上看720萬。

金獎得主黃希玠領獎時說，他人生首度參加攝影比賽，就獲得首獎，心裡感到很興奮，希望大家看到花博的美，以後也會拍攝更多作品跟大家分享。拿下銀獎的呂泰鋕表示，他來花博3次，在積木館待了1個多小時，看到小孩玩積木的專注與創意，吸引他按下快門拍攝。

金獎作品《事事如棋》由黃希玠拍攝，呈現情侶在夜光下玩積木，讓他想到「人生如博奕，事事如下棋」。銀獎分別是呂泰鋕《自由創作》、許展彰《向前》，銅獎為林喬敏《Perfect Triangle》、Wolfe Wu《森呼吸》、蔡順吉《參透》等。

(中時 )