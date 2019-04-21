李蒨蓉和老公李德立變身殭屍？兩人還一言不合互掐脖子？這荒謬又搞笑的情節，原來是她和老公21日應教會之邀，演講夫妻相處之道所做的引言短片，片中真實重現她倆婚姻初期的痛苦過程，彼此相敬如冰，日夜上演猶如殭屍般的無感人生，後來藉著宗教力量，重燃愛火。李蒨蓉透露，她和老公信教之後，一同上夫妻經營課程，其中有個聆聽訓練，當夫妻遇到負面情緒時，需要輪流閉嘴聽另一半講述心聲17秒以上，她笑說：「老公一開始根本無法冷靜，有次為了忍耐即將脫口而出的不滿，激動到咬自己的手臂度過17秒。」

李蒨蓉和老公李德立演出夫妻相處短片《李屍台北》。（艾迪昇傳播提供）

李蒨蓉超過10年未演戲，這回重操舊業演自己的故事，倒也駕輕就熟，短片別出心裁搭上熱門韓劇《李屍朝鮮》，取名《李屍台北》，幽了兩人姓氏一默。李蒨蓉說：「短片從我們相識相戀開始演起，為了符合時代背景，我們還穿上現在看起來有點矬的當年流行服裝。」片中不諱言提到夫妻倆一開始的結合是因為奉子才閃婚，還赤裸裸揭露兩人因公事、家庭而漸行漸遠的事實，「我們結婚初期磨合得很痛苦，常常我顧著小孩，他顧著工作，彼此慢慢不理對方，慢慢地像殭屍一樣活著」。為了呈現殭屍感，兩人在片中隨著時間推演，在眼窩搽上一層又一層的黑色眼影，最後變成駭人殭屍。

李蒨蓉和李德立扮演夫妻因溝通不良而逐漸變成無感殭屍。（艾迪昇傳播提供）

李蒨蓉和老公戀愛長跑7年，結婚16年，夫妻倆在演講開頭就道出：「人家是7年之癢，我們是7年卡卡，分手捨不得，結婚也沒想過，沒想到奉子成婚，連續2年生兩胎，到底是美好的驚喜，還是無法招架的驚嚇？」她笑說，應該是驚嚇比較多。婚姻初期，新手爸媽爭執不斷，同床異夢，彼此是距離最相近的陌生人，兩人離婚只差簽個字，「我後來信教高唱哈利路亞，我老公則念阿彌陀佛做功德，為信仰不同也能吵，但有吵架代表還願意溝通，後來我們有相同信仰，再度相愛，才真正確定要牽手愛到老」。

夫妻倆感情越來越好，決定將學來的相處課程與人分享，無償帶領夫妻成長團體。李蒨蓉用心經營每周一次的課程，每回都煞費苦心以花束、蠟燭布置環境，讓每對夫妻都能放鬆，「有的夫妻一開始坐下來就不看對方，只顧著滑手機，也有會哭會吵架的」，她強調：「我們不是專家，只是提供一個機會讓其他夫妻走出來，能好好坐下來說一說話。」

隨著課程進行，到後來每對夫妻都欲罷不能，李蒨蓉笑說：「我最後還得在旁邊高唱晚安曲，我這嗓音能聽嗎？但大家實在太熱烈了，我只好如此暗示時間即將結束。」她帶領婚姻小組後有不少感觸，剖析婚姻：「沒有什麼叫做刀子嘴、豆腐心，刀子就是刀子，就是會刺傷對方。」直說不能因為各種工作、兒女等理由而忽略了夫妻相處，唯有夫妻感情堅定，家庭才會穩固，只要夫妻開始溝通，殭屍都能變回人。

(中時 )