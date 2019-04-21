自從鴻海董事長郭台銘宣布要參選後，韓粉十分焦慮，基層「非韓不投」聲浪越來越高，韓國瑜究竟會否參選，他也將在近日說明，但強調一定要顧及高雄市民感受。有「北漂最正女主持人」之稱的李明璇，也在臉書透露，實在很不捨的是，昨天韓市長到了凌晨四點還在回訊息，就知道他始終把高雄放在他的優先次序中。

有「北漂最正女主持人」之稱的李明璇，確定投入鳳山區立委初選。她在臉書發文，「我的FB粉專訊息多到都回應不完，非常多臉書朋友向我表達『非韓不投』的堅定決心。」她認為韓市長做得很好，從他上任後就貫徹落實「經濟滿分」的衝勁，心心念念的都是高雄如何變得更好，專注在高雄市政就是「政治零分」的最佳表現！

李明璇說，「實在很不捨的是，昨天市長到了凌晨四點還在回訊息，我就知道他始終把高雄放在他的優先次序中。」蠻遺憾的是，黨中央老是和民意脫節，國民黨好幾次敗在提名的錯誤經驗。

她再分享一點：高雄要脫胎換骨，很多政策必須要總統及立法院的配合，例如國際大機場、自由經濟示範區、完整捷運線、專屬石化區。所以，「要救高雄而選總統，會是更合理的出師表」。

李明璇說「所有希望韓市長選總統救台灣的人，我鼓勵你們繼續發聲、持續發聲，人民的吶喊要震動天庭，直到基層民意勝利，翻轉被扭曲的政治生態！最後 我會尊重韓市長所有的決定，換句話說，市長的決定我都會支持，盼望所有愛他的人也是如此。」

(中時電子報)