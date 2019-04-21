中天新聞

高雄市長韓國瑜近日「太監穿西裝」一說，引蔡英文總統隔空交火，出面表示要強力捍衛國軍。但媒體發現，蔡總統6年前頭綁「國防布」在凱道上抗議質疑軍紀，今卻不准韓市長評國軍，兩套標準，藍營也分析，蔡總統是想藉打韓增加聲量。

據《中天新聞》報導指出，當時高雄市長韓國瑜本意是說，軍隊若沒了軍法，就像太監穿西裝沒有戰鬥力，卻遭蔡總統扭曲解釋成韓市長說「國軍是太監」，還要他把這句話收回去，韓國瑜反嗆，「別張飛打岳飛」放錯重點，

報導也指出，回顧6年前，蔡英文因洪仲丘案戴上「國防布」的布條到凱道靜坐，質疑國防部軍紀，如今韓國瑜也高喊軍紀的重要，卻讓小英砲火四射，藍營立委曾宗名表示，蔡總統根本是想藉著打韓來增加網路聲量。

網友表示，「聽了韓國瑜的建議就怕的不知所云了」、「韓市長的重點：軍法與軍紀的重要性；蔡英文的重點：男人有沒有寶貝，哈哈哈」，另有網友表示，「韓市長，你就好好的宣佈參選總統吧」、「富商代代可出、年年都有，政治家如國父孫中山者、百年難得，所以支持韓國瑜」。

(中時電子報)