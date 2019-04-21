書院考生祈福活動，21日在和美鎮道東書院登場，師生們穿越魁星門，獲贈智慧筆。（吳敏菁攝）

迎接考季，彰化縣自古人文薈萃，保存許多書院，彰化文化局傳承文化薪火，舉辦一系列書院考生祈福活動，為考生祈福也引領認識古蹟之美，首場21日在和美鎮道東書院登場，師生們循古禮、焚送疏文後，穿越魁星門，獲贈智慧筆，祝福考生們「下筆如有神」。

和美道東書院考生祈福，彰化縣長王惠美擔任主祭官依古禮為學子點燈祈福，和美鎮長阮厚爵、彰化縣道東文教協會理事長吳明書等人陪祭。王惠美祈求，考生都能金榜題名，在考場上靜下心來好好發揮平時應有水準，考場上順心如意。

書院考生祈福活動，21日在和美鎮道東書院登場，師生們穿越魁星門，獲贈智慧筆。（吳敏菁攝）

書院考生祈福活動，21日在和美鎮道東書院登場，遵循古禮。（吳敏菁攝）

王惠美表示，和美道東書院是彰化縣五大書院之一，道東文教協會長期以來舉辦許多書法和詩畫研習等藝文活動，傳承文化生命力，縣府也會用心讓彰化永續發展，在教育方面連結人工智慧AI的推廣和實施英語教學，讓孩子更國際化，能與世界接軌。

和美鎮長阮厚爵說，相信經過祈福儀式以及神明的加持，考生能在一個平心靜氣、不恐懼、沒有壓力的心情下將平常努力的結果發揮出來，都考上心中第一志願。

和美道東書院，是早期和美地區重要文教中心，創建於清咸豐7年（1857），921地震時受損，修復古蹟本體建築後，由全國第2位獲「雙認證」的人間國寶鹿港雕刻大師李秉圭雕塑魁星神像供奉。

彰化縣文化局表示，彰化縣有5大書院，陸續將在彰化孔子廟又稱彰化白沙書院、鹿港文開書院、員林興賢書院、北斗螺青書院等許辦考生祈福，準備有智慧筆組，提供考生免費索取。

(中時 )