黑車失控衝入中捷工地 駕駛、女騎士受傷送醫 15:342019/04/21 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 又傳出失控自撞車禍發生，台中市下午2時發生轎車衝入捷運工程圍籬意外，1名60多歲男子駕車黑色自小客車，行經北屯區中清與文心路口，疑因身體不適暈眩，整台車輛失控衝入附近捷運工程圍籬內，當時人車眾多，造成1名女騎士受傷，路邊民眾見狀驚聲尖叫，肇事男駕駛，因血流滿面，2人緊急送醫急救，警方目前調查車禍事故原因。 (中時 ) #車禍 #捷運工程 #圍籬 #工程 #捷運 也許您會感興趣 推薦閱讀 台船首艘大型風電工作船 6月投入營運 04:102019/04/17 遭控捷運性騷 泰山區長喊冤 04:102019/04/17 紅樹林捷運、輕軌連通道 7月完工 04:102019/04/17 產險Q1簽單保費成長5.74％ 工程險成長最多 11:422019/04/17 新北老人卡 6月1日可搭捷運 16:212019/04/17 雲林3公共工程、5社區獲建築園冶獎 19:252019/04/17 台南先進運輸捷運說明會 中西區反對聲浪多 20:422019/04/17 台南捷運說明會 男子發言指民代阻撓捷運惹毛一票人 00:122019/04/18 《航運股》台船斥資7億元，造台首艘大型風電工作船 07:462019/04/18 蓋不蓋捷運 台南說明會87％支持 04:102019/04/21 社會熱門新聞 妻40年天天要這個 他崩潰求離 - 社會 女童從20樓丟一顆 要賠2500萬 - 社會 花博停車場圈養活雞 民眾：比扯鈴還扯！ - 萬象 - 中時 台女爽嫁日富商 等18年一場空 - 社會 強風驟雨襲擊東豐綠廊 3樓高黃連木倒塌 - 意外 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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