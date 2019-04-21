又傳出失控自撞車禍發生，台中市下午2時發生轎車衝入捷運工程圍籬意外，1名60多歲男子駕車黑色自小客車，行經北屯區中清與文心路口，疑因身體不適暈眩，整台車輛失控衝入附近捷運工程圍籬內，當時人車眾多，造成1名女騎士受傷，路邊民眾見狀驚聲尖叫，肇事男駕駛，因血流滿面，2人緊急送醫急救，警方目前調查車禍事故原因。

(中時 )