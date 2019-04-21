網路叫車平台自救會今日號召萬人至總統府前抗議，要求交通部撤銷修法。（李宜秦攝）

交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，其中「小客車租賃業需以1小時作為收費標準」等同阻斷Uber與租賃業的合作，引爆全台代僱駕駛怒火，網路叫車平台自救會今日號召萬人至總統府前抗議，目前約已聚集近萬人，各相關公協會皆呼籲，政府應給業者生存機會與工作權，立刻撤銷惡法，並成立多元小客車平台。

交通部修法後引爆全台代僱駕駛不滿，今日約近萬人至總統府前參與抗議活動，中華民國小客車租賃商業公會全聯會理事長林建良指出，該法打壓全民權益，甚至要求租賃車載客後都須先回到營業住所，才可再次接案，林建良批評，此舉不但糟蹋人民血汗錢，更是製造空汙，還要業者在車上設標誌，痛批是「比共產黨更惡劣」。

台北市租業公會理事長王世璋表示，交通部修正該法時，完全沒有找租賃業者商討，就執意制訂出如此離譜的政策，他痛批，計程車沒有納稅，卻還能接受補助，「豈不是用人民的納稅錢補助計程車？」他直說，政府即使補助計程車業者，最後的補助費也都只是進了車隊業者口袋，對司機大哥並沒有幫助。

網路叫車平台發言人李威爾呼籲，政府不要錯估情勢，該法上路後，只有少數囤積車牌的車隊能獲利，無法實際照顧到計程車司機，且還會得罪廣大使用叫車平台的年輕大眾，屆時民進黨恐再流失最欠缺的年輕選票，他也說，今日行動政府若再不回應，將有更激烈行動。

Uber台灣區總經理吳罡說，2年前在交通部的指導與商討下，研擬出現有的Uber營運模式，2年來也都是合法合規，卻突然要以惡法加以限制，令人無法接受，他說，希望交通部能與計程車、租賃業者們坐下來，一起談出一個能造福全部人的方式，且Uber的科技化能為我國帶來創新與進步，如彈性調整費率、未上車前先知道消費金額等。

民眾康小姐表示，搭uber不會被刻意繞路而是一開始就就知道價格，保障客人的權益，加上可以看到司機的評價，遇到的司機普遍都是優秀的，較傾向搭乘Uber。不過計程車常在車站附近排隊，客人不需花時間叫車等車，隨搭隨上，有時後還可以和要一起前往相似目的地的路人共乘，也可省錢。她認為，任一方都不應被淘汰，而是應淘汰不適任的司機才對。

(中時 )